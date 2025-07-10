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Регион
10 июля, 09:52

РИА Новости аннулировало сообщение о венке от Путина на прощании со Старовойтом

РИА «Новости» аннулировало ранее выпущенное сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

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Напомним, сегодня, 10 июля, в Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром транспорта России и экс-главой Курской области. 7 июля Роман Старовойт был снят с поста руководителя Минтранса, а спустя несколько часов стало известно о его самоубийстве. Проводить экс-министра в последний путь приехали его бывшие коллеги из Кабмина, а также экс-супруга с детьми. Молодая возлюбленная Старовойта замечена на церемонии не была. Похоронят бывшего главу Минтранса в Санкт-Петербурге.

Александра Вишнякова
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