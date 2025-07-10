«Обязаловки нет»: Песков назвал личным делом каждого посещение прощания со Старовойтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, приезжал ли кто-либо из сотрудников администрации главы государства на прощание с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом. Представитель Кремля подчеркнул, что это личное дело каждого.

«Я просто не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», — сказал представитель Кремля на брифинге.