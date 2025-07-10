«Обязаловки нет»: Песков назвал личным делом каждого посещение прощания со Старовойтом
Песков: Каждый сам решал, посещать ли прощание со Старовойтом
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, приезжал ли кто-либо из сотрудников администрации главы государства на прощание с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом. Представитель Кремля подчеркнул, что это личное дело каждого.
«Я просто не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что в таких вопросах обязаловки быть не может.
Напомним, что 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта. Спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой за махинации во время работы на посту главы Курской области. Показания на Старовойта дал его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов. Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром, на которую приехали многие члены правительства, в том числе действующий министр транспорта Андрей Никитин. Похороны пройдут завтра в Петербурге.