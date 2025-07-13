В МИД России назвали «грязной кампанией» публикацию Axios о Путине и Иране

Министерство иностранных дел России назвало недавнюю публикацию американского издания Axios, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин якобы призвал Иран принять ядерное соглашение с США, «грязной политизированной кампанией». Сообщение опубликовано в телеграм-канале дипведомства.

«Неизменно и неоднократно подчёркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации создают ненужную эскалацию в международных отношениях и не способствуют конструктивному диалогу по важным вопросам мировой безопасности. При этом в МИД отметили, что истинных заказчиков таких материалов можно лишь предполагать.

Ранее Axios писало, что Путин якобы заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Тегеран не сможет обогащать уран. По словам источников издания, Москва пыталась убедить иранскую сторону согласиться на «нулевое обогащение урана».