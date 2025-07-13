В МИД России назвали «грязной кампанией» публикацию Axios о Путине и Иране
МИД РФ опроверг публикацию Axios о призыве Путина к Ирану по ядерной сделке с США
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Министерство иностранных дел России назвало недавнюю публикацию американского издания Axios, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин якобы призвал Иран принять ядерное соглашение с США, «грязной политизированной кампанией». Сообщение опубликовано в телеграм-канале дипведомства.
«Неизменно и неоднократно подчёркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации создают ненужную эскалацию в международных отношениях и не способствуют конструктивному диалогу по важным вопросам мировой безопасности. При этом в МИД отметили, что истинных заказчиков таких материалов можно лишь предполагать.
Ранее Axios писало, что Путин якобы заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Тегеран не сможет обогащать уран. По словам источников издания, Москва пыталась убедить иранскую сторону согласиться на «нулевое обогащение урана».
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной разработке ядерного оружия. США решили примкнуть к израильтянам, поэтому 22 июня американские самолёты начали бомбить крупнейшие иранские ядерные объекты. По данным Белого дома, операция завершилась. При этом о победе объявили как Тегеран, так и Тель-Авив. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи позже указал, что еврейское государство и вовсе чуть не рухнуло.
А не так давно постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о намерении страны продолжать обогащение урана. В интервью CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).