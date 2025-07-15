В Совфеде объяснили потерей лидерства «нагнетание истерии» в Европе из-за «злой» России
Косачёв: Европа нагнетает истерию о российской угрозе, так как теряет лидерство
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Европейские страны давно перестали быть лидерами в мировых отношениях, поэтому пытаются вернуть себе авторитет при помощи «российской угрозы» и необходимости встать на защиту «цивилизованного мира». Для этого политики ЕС готовят собственное население к «маленькой и победоносной войне». Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Россия 24».
«Милитаризация Европы идёт ускоренными темпами. Это не только увеличение расходов на военные нужды и по давлению США, и по собственной инициативе в каких-то случаях. Но самое главное — это нагнетание истерии в соответствующих странах через постоянное муссирование российской угрозы», — отметил он.
Сенатор уверен, что Европе давно не хватает «дыхания, чтобы развиваться самостоятельно». Так, Германия и Франция перестали играть главную скрипку в ЕС, а затем и в НАТО. Сейчас европейцы пытаются переломить ситуацию и вновь оказаться на коне, для этого им и нужна «некая маленькая и победоносная война», заключил парламентарий.
Ранее газета Financial Times написала, что крупнейший в Европе порт Роттердама готовится к возможному конфликту с Россией, проводя учения по приёму судов, перевозящих военные грузы НАТО. По информации французского издания Le Figaro, военные инструкторы альянса тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.
Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако высказывалось и противоположное мнение — что это НАТО может напасть на РФ вслед за атакой Израиля на Иран. Уонфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США, считают эксперты. Антироссийскую истерику они объясняют именно подготовкой к нападению на Россию. Президент РФ Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о планах России «напасть» на Европу.