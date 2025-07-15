Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 11:37

В Совфеде объяснили потерей лидерства «нагнетание истерии» в Европе из-за «злой» России

Косачёв: Европа нагнетает истерию о российской угрозе, так как теряет лидерство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Европейские страны давно перестали быть лидерами в мировых отношениях, поэтому пытаются вернуть себе авторитет при помощи «российской угрозы» и необходимости встать на защиту «цивилизованного мира». Для этого политики ЕС готовят собственное население к «маленькой и победоносной войне». Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Милитаризация Европы идёт ускоренными темпами. Это не только увеличение расходов на военные нужды и по давлению США, и по собственной инициативе в каких-то случаях. Но самое главное — это нагнетание истерии в соответствующих странах через постоянное муссирование российской угрозы», — отметил он.

Сенатор уверен, что Европе давно не хватает «дыхания, чтобы развиваться самостоятельно». Так, Германия и Франция перестали играть главную скрипку в ЕС, а затем и в НАТО. Сейчас европейцы пытаются переломить ситуацию и вновь оказаться на коне, для этого им и нужна «некая маленькая и победоносная война», заключил парламентарий.

В Германии заявили о готовности «убивать российских солдат» при одном условии
В Германии заявили о готовности «убивать российских солдат» при одном условии

Ранее газета Financial Times написала, что крупнейший в Европе порт Роттердама готовится к возможному конфликту с Россией, проводя учения по приёму судов, перевозящих военные грузы НАТО. По информации французского издания Le Figaro, военные инструкторы альянса тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.

Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако высказывалось и противоположное мнение — что это НАТО может напасть на РФ вслед за атакой Израиля на Иран. Уонфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США, считают эксперты. Антироссийскую истерику они объясняют именно подготовкой к нападению на Россию. Президент РФ Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о планах России «напасть» на Европу.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar