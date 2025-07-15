В Совфеде объяснили потерей лидерства «нагнетание истерии» в Европе из-за «злой» России

Европейские страны давно перестали быть лидерами в мировых отношениях, поэтому пытаются вернуть себе авторитет при помощи «российской угрозы» и необходимости встать на защиту «цивилизованного мира». Для этого политики ЕС готовят собственное население к «маленькой и победоносной войне». Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Милитаризация Европы идёт ускоренными темпами. Это не только увеличение расходов на военные нужды и по давлению США, и по собственной инициативе в каких-то случаях. Но самое главное — это нагнетание истерии в соответствующих странах через постоянное муссирование российской угрозы», — отметил он.

Сенатор уверен, что Европе давно не хватает «дыхания, чтобы развиваться самостоятельно». Так, Германия и Франция перестали играть главную скрипку в ЕС, а затем и в НАТО. Сейчас европейцы пытаются переломить ситуацию и вновь оказаться на коне, для этого им и нужна «некая маленькая и победоносная война», заключил парламентарий.