В Казахстане изверг «казнил» жену древним мучительным способом на глазах у двухлетней дочери
В Казахстане мужчина привязал к лошади беременную жену и до смерти затаскал её
Айзат Джуманова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halyk_zhurnalist.kz
В Казахстане мужчину заподозрили в том, что он жестоко расправился со своей 32-летней беременной женой на глазах у двухлетней дочери. Он привязал женщину к седлу лошади и несколько часов гонял животное по степи, пока жертва не погибла мучительной смертью. Жуткую историю придала огласке местная журналистка Сандугаш Дуйсенова.
Трагедия произошла в селе Баласаз. Айбар Жанболат поссорился со своей женой. По словам родственников, Айзат Джуманова сначала подверглась многочасовому насилию, которое можно сравнить не с простым избиением, а с настоящими пытками. После этого мужчина привязал женщину к лошади и пустил её галопом. После нескольких часов у Айзат была содрана почти вся кожа на теле. Позже эксперты найдут и другие ужасающие травмы.
«Медицинское заключение звучит как перечень пыточных методик: ЗЧМТ, ушиб и отёк головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности. Содранная кожа на коленях, вывихи и переломы пальцев, разрывы связок и протёртые до крови участки тела», — написала в соцсети журналистка.
По мнению матери погибшей, супруг устроил её дочери казнь, как в старинных обрядах. Убитая горем женщина объяснила, что в древности так таскали по степи провинившихся, пока от них «не оставался только изломанный каркас». Сейчас семья Айзат пытается добиться справедливости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого, но по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности. Однако мать скончавшейся уверена, что речь должна идти о самом настоящем убийстве.
Сложность заключается в том, что подозреваемый Айбар Жанболат является успешным бизнесменом: у него огромный табун лошадей и когда-то он даже баллотировался в местную администрацию. Двухлетняя дочь погибшей своими глазами видела убийство, но она пока не умеет говорить. Сейчас, по словам близких, малышка постоянно плачет и зовёт маму.
Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте с участием государственного служащего из Казахстана, совершившего насилие в семье. 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев, ранее возглавлявший Министерство экономики, жестоко избил свою супругу Салтанат Нукенову прямо в одном из ресторанов Астаны, что привело к её смерти; после случившегося он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до конца апреля 2024 года. В процессе экс-министр частично признал свою вину. На Life.ru публиковался подробный разбор этой резонансной истории. Сегодня на суде подсудимый выступил с последним словом, в ходе которого процитировал Гитлера. Эта трагедия привела к принятию в Казахстане «Закона Салтанат», ужесточающего ответственность за убийства и применение силы против женщин и детей.