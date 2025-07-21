В Казахстане изверг «казнил» жену древним мучительным способом на глазах у двухлетней дочери

В Казахстане мужчину заподозрили в том, что он жестоко расправился со своей 32-летней беременной женой на глазах у двухлетней дочери. Он привязал женщину к седлу лошади и несколько часов гонял животное по степи, пока жертва не погибла мучительной смертью. Жуткую историю придала огласке местная журналистка Сандугаш Дуйсенова.

Трагедия произошла в селе Баласаз. Айбар Жанболат поссорился со своей женой. По словам родственников, Айзат Джуманова сначала подверглась многочасовому насилию, которое можно сравнить не с простым избиением, а с настоящими пытками. После этого мужчина привязал женщину к лошади и пустил её галопом. После нескольких часов у Айзат была содрана почти вся кожа на теле. Позже эксперты найдут и другие ужасающие травмы.

«Медицинское заключение звучит как перечень пыточных методик: ЗЧМТ, ушиб и отёк головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности. Содранная кожа на коленях, вывихи и переломы пальцев, разрывы связок и протёртые до крови участки тела», — написала в соцсети журналистка.

По мнению матери погибшей, супруг устроил её дочери казнь, как в старинных обрядах. Убитая горем женщина объяснила, что в древности так таскали по степи провинившихся, пока от них «не оставался только изломанный каркас». Сейчас семья Айзат пытается добиться справедливости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого, но по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности. Однако мать скончавшейся уверена, что речь должна идти о самом настоящем убийстве.