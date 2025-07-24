Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину после крушения Ан-24 в Приамурье
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину слова соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолёта в Амурской области. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших», — приводит телеканала слова председателя КНР.
Напомним, сегодня пассажирский самолёт Ан-24 разбился примерно в пятнадцати километрах от Тынды. На борту находились 49 человек — выжить никому не удалось. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования, обусловленной трудностями посадки самолёта в сложных условиях рельефа местности. Предполагается, что воздушное судно столкнулось с горным склоном, что стало причиной столь страшной аварии. Life.ru предоставил видеоматериалы с места трагедии. После произошедшей катастрофы власти объявили трёхдневный траур в Амурской области.