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24 июля, 13:18

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину после крушения Ан-24 в Приамурье

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину слова соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолёта в Амурской области. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших», — приводит телеканала слова председателя КНР.

Люди едут к месту падения самолёта Ан-24, чтобы помочь с поиском тел
Люди едут к месту падения самолёта Ан-24, чтобы помочь с поиском тел

Напомним, сегодня пассажирский самолёт Ан-24 разбился примерно в пятнадцати километрах от Тынды. На борту находились 49 человек — выжить никому не удалось. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования, обусловленной трудностями посадки самолёта в сложных условиях рельефа местности. Предполагается, что воздушное судно столкнулось с горным склоном, что стало причиной столь страшной аварии. Life.ru предоставил видеоматериалы с места трагедии. После произошедшей катастрофы власти объявили трёхдневный траур в Амурской области.

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Алиса Хуссаин
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