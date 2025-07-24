«Так будет лучше для США»: Трамп пообещал не разрушать бизнес Илона Маска
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Илона Маска
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Президент США Дональд Трамп развеял слухи о намерении подорвать бизнес Илона Маска. Напротив, он выразил готовность содействовать развитию американских предприятий, подчеркнув их значимость для экономического благосостояния страны. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Я хочу, чтобы Илон и все предприниматели в нашей стране процветали как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США», — написал Трамп.
Напомним, что ссора бывших соратников началась 3 июня, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.