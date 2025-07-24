«Так будет лучше для США»: Трамп пообещал не разрушать бизнес Илона Маска

Президент США Дональд Трамп развеял слухи о намерении подорвать бизнес Илона Маска. Напротив, он выразил готовность содействовать развитию американских предприятий, подчеркнув их значимость для экономического благосостояния страны. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Я хочу, чтобы Илон и все предприниматели в нашей стране процветали как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США», — написал Трамп.