S7 заявила о готовности доставить семьи экипажа разбившегося Ан-24 в Благовещенск

Представители S7 Airlines предложили перевезти в Благовещенск семьи членов экипажа разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом проинформировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка. Обсудили с авиакомпанией S7, что они готовы доставить в Благовещенск родственников членов экипажа», — сообщил он в Telegram-канале.