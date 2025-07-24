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24 июля, 15:52

S7 заявила о готовности доставить семьи экипажа разбившегося Ан-24 в Благовещенск

Кобзев: S7 доставит в Благовещенск семьи членов экипажа разбившегося Ан-24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faustasyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faustasyan

Представители S7 Airlines предложили перевезти в Благовещенск семьи членов экипажа разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом проинформировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка. Обсудили с авиакомпанией S7, что они готовы доставить в Благовещенск родственников членов экипажа», — сообщил он в Telegram-канале.

Также Кобзев поручил заместителю председателя правительства Иркутской области Александру Суханову провести заседание оперативного штаба по вопросу крушения воздушного судна.

В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски после крушения Ан-24
В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски после крушения Ан-24

Напомним, что крушение самолёта Ан-24 с 48 людьми на борту произошло сегодня. Обломки были найдены в 15 километрах от Тынды, вблизи населённого пункта Курьян. Воздушное судно при падении загорелось — от него практически ничего не осталось. По информации СК, никто из находившихся на борту в момент трагедии, не выжил. Ан-24, потерпевший крушение, был почти полвека в эксплуатации. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.

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Ольга Сливченко
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