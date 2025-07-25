Таиланд выдвинул украинские танки Оплот к границе с Камбоджей

Вооружённые силы Таиланда перебросили украинские танки «Оплот» к участку границы с Камбоджей в районе храма Пра Вихеар. Об этом сообщает Defence-Blog.

По данным тайского обозревателя Сомпонга Нондхасы, бронетехника прибыла на позицию во второй половине дня 24 июля. Он утверждает, что подразделение направлено для ведения огня по камбоджийским формированиям, однако детали остаются неясными.

Издание Defence-Blog отмечает отсутствие достоверных данных о реальном применении этих машин в бою. Источники не предоставляют видео- или фотосвидетельств, которые могли бы подтвердить участие танков в столкновениях.

Т-84 «Оплот» создан на базе советского Т-80 и производится в Харьковском КБ. Контракт между Бангкоком и украинским заводом был подписан в 2011 году и предусматривал поставку 49 танков. Ранее техника использовалась только для учений и демонстраций.