Таиланд выдвинул украинские танки Оплот к границе с Камбоджей
Танк «Оплот». Обложка © Wikipedia / VoidWanderer
Вооружённые силы Таиланда перебросили украинские танки «Оплот» к участку границы с Камбоджей в районе храма Пра Вихеар. Об этом сообщает Defence-Blog.
По данным тайского обозревателя Сомпонга Нондхасы, бронетехника прибыла на позицию во второй половине дня 24 июля. Он утверждает, что подразделение направлено для ведения огня по камбоджийским формированиям, однако детали остаются неясными.
Издание Defence-Blog отмечает отсутствие достоверных данных о реальном применении этих машин в бою. Источники не предоставляют видео- или фотосвидетельств, которые могли бы подтвердить участие танков в столкновениях.
Т-84 «Оплот» создан на базе советского Т-80 и производится в Харьковском КБ. Контракт между Бангкоком и украинским заводом был подписан в 2011 году и предусматривал поставку 49 танков. Ранее техника использовалась только для учений и демонстраций.
А ранее Королевские ВВС Таиланда задействовали четыре истребителя F-16 для атак на камбоджийские вооружённые силы в приграничье. Отмечается, что они выполнили задание, сбросив бомбы на командный центр армии Камбоджи южнее храма.
Напомним, конфликт на спорной территории между Таиландом и Камбоджей обострился утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Таиланд объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с этим российским туристам рекомендовали воздержаться от посещения приграничных районов. В результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения.