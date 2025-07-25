Взрыв газа в Саратове
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Регион
25 июля, 13:24

Число погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове выросло до пяти

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

До пяти человек увеличилось количество жертв взрыва газа в многоэтажке в Саратове. Как пишет SHOT, еще одного погибшего нашли спасатели под завалами.

Оказавшийся под завалами многоэтажки в Саратове мужчина перестал отвечать спасателям
Оказавшийся под завалами многоэтажки в Саратове мужчина перестал отвечать спасателям

Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — с 1 по 10 этажи. Также 7 человек пострадали. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. Выяснилось, что местные жители жаловались на аварийную газовую трубу всего за два часа до ЧП. После трагедии в ГД призвали прекратить строительство домов с газом.

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Александра Вишнякова
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