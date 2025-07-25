Число погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове выросло до пяти
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До пяти человек увеличилось количество жертв взрыва газа в многоэтажке в Саратове. Как пишет SHOT, еще одного погибшего нашли спасатели под завалами.
Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — с 1 по 10 этажи. Также 7 человек пострадали. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. Выяснилось, что местные жители жаловались на аварийную газовую трубу всего за два часа до ЧП. После трагедии в ГД призвали прекратить строительство домов с газом.