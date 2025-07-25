Оказавшийся под завалами многоэтажки в Саратове мужчина перестал отвечать спасателям
Mash: Спасатели утратили связь с мужчиной под завалами дома в Саратове
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В Саратове спасатели утратили связь с мужчиной, который оказался заблокированным на восьмом этаже обрушившейся многоэтажки. Пострадавший погребён глубоко под бетонными плитами, что делает доступ к нему крайне затруднительным для сотрудников МЧС.
По информации Mash, работы по подъёму массивных обломков автокраном осложняются из-за несущей стены. Приступить к работам сейчас невозможно, так как сохраняется риск повторного обрушения здания.
Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — этажи с первого по десятый разрушены. В результате происшествия погибли четыре человека — в том числе один ребёнок. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные мероприятия; одна девочка и несколько жильцов дома уже были извлечены из-под завалов. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. По информации местных властей, разбор завалов закончат к концу пятницы.