Взрыв газа в Саратове
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25 июля, 12:36

Оказавшийся под завалами многоэтажки в Саратове мужчина перестал отвечать спасателям

Mash: Спасатели утратили связь с мужчиной под завалами дома в Саратове

Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области

В Саратове спасатели утратили связь с мужчиной, который оказался заблокированным на восьмом этаже обрушившейся многоэтажки. Пострадавший погребён глубоко под бетонными плитами, что делает доступ к нему крайне затруднительным для сотрудников МЧС.

По информации Mash, работы по подъёму массивных обломков автокраном осложняются из-за несущей стены. Приступить к работам сейчас невозможно, так как сохраняется риск повторного обрушения здания.

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Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — этажи с первого по десятый разрушены. В результате происшествия погибли четыре человека — в том числе один ребёнок. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные мероприятия; одна девочка и несколько жильцов дома уже были извлечены из-под завалов. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. По информации местных властей, разбор завалов закончат к концу пятницы.

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Ольга Сливченко
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