Семья Тиммы хочет привлечь Седокову по статье о доведении до самоубийства

В деле о трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы новый поворот: родители спортсмена намерены привлечь к ответственности его экс-супругу — певицу Анну Седокову — по статье о доведении до самоубийства. Основным аргументом родителей в настоящее время являются результаты судебно-медицинской экспертизы, из которой следует, что спортсмен не имел психических отклонений и не мог покончить с собой из-за ментальных проблем.

Согласно данным Mash, в крови Тиммы не обнаружено наркотиков. Психиатры из клиники имени Алексеева подтвердили полную психическую стабильность покойного баскетболиста.

Наряду с этим, эксперты указывают на сложный эмоциональный профиль баскетболиста: он был склонен к демонстративности, а также к длительному подавлению переживаний и травм, внутренним переживаниям, которыми не делился с окружающими. Есть косвенные данные, свидетельствующие о депрессивном состоянии Тиммы в последние недели его жизни.

Семья погибшего сейчас борется за проведение ещё одной посмертной психологической оценки, чтобы установить, какие именно события привели их сына к депрессии. Родители также настаивают на возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства как в Латвии, так и в России.