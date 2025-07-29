Семья Тиммы хочет привлечь Седокову по статье о доведении до самоубийства
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В деле о трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы новый поворот: родители спортсмена намерены привлечь к ответственности его экс-супругу — певицу Анну Седокову — по статье о доведении до самоубийства. Основным аргументом родителей в настоящее время являются результаты судебно-медицинской экспертизы, из которой следует, что спортсмен не имел психических отклонений и не мог покончить с собой из-за ментальных проблем.
Согласно данным Mash, в крови Тиммы не обнаружено наркотиков. Психиатры из клиники имени Алексеева подтвердили полную психическую стабильность покойного баскетболиста.
Наряду с этим, эксперты указывают на сложный эмоциональный профиль баскетболиста: он был склонен к демонстративности, а также к длительному подавлению переживаний и травм, внутренним переживаниям, которыми не делился с окружающими. Есть косвенные данные, свидетельствующие о депрессивном состоянии Тиммы в последние недели его жизни.
Семья погибшего сейчас борется за проведение ещё одной посмертной психологической оценки, чтобы установить, какие именно события привели их сына к депрессии. Родители также настаивают на возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства как в Латвии, так и в России.
Родственники считают, что бывшая солистка "ВИА Гры", которая полностью избегает общения с близкими покойного, причастна к произошедшему. Кроме того, они собирают информацию для оспаривания брачного контракта и выявления активов с целью взыскания с Седоковой недвижимости.
Напомним, 17 декабря 2024 года Янис Тимма был найден мёртвым в московском хостеле, следствие квалифицировало его смерть как суицид. Парадоксально, но это событие не примирило Анну Седокову с родственниками её покойного мужа. Напротив, семья Тиммы выступила с обвинениями в её адрес, считая причастной к трагедии.
Противостояние родственников покойного Яниса Риммы с его бывшей женой Анной Седоковой до сих пор продолжается. Близкие баскетболиста обвиняют певицу в том, что она запрещала Тимме видеться с его сыном от первого брака, а также могла стать причиной многочисленных растрат. Представители покойного намерены отсудить у знаменитости кругленькую сумму.