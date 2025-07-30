Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 08:58

Киселёв призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал Баку освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан. Он подчеркнул, что этот шаг позволит приступить к восстановлению отношений наших стран.

Киселёв подчеркнул, что задержанные Картавых и Белоусов — граждане России, и за решёткой в Азербайджане они находятся по безосновательным обвинениям.

Москалькова запросила помощь у омбудсмена Азербайджана в связи с задержанием россиян
Москалькова запросила помощь у омбудсмена Азербайджана в связи с задержанием россиян

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в ОПГ и убийствах спровоцировали ответные действия в Баку. Там задержали российских граждан, среди которых были релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. Среди задержанных — руководитель Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Сейчас они находятся под арестом.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Журналисты
  • Азербайджан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar