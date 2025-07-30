Киселёв призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал Баку освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан. Он подчеркнул, что этот шаг позволит приступить к восстановлению отношений наших стран.

Киселёв подчеркнул, что задержанные Картавых и Белоусов — граждане России, и за решёткой в Азербайджане они находятся по безосновательным обвинениям.