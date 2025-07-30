Киселёв призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан
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Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал Баку освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан. Он подчеркнул, что этот шаг позволит приступить к восстановлению отношений наших стран.
Киселёв подчеркнул, что задержанные Картавых и Белоусов — граждане России, и за решёткой в Азербайджане они находятся по безосновательным обвинениям.
Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в ОПГ и убийствах спровоцировали ответные действия в Баку. Там задержали российских граждан, среди которых были релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. Среди задержанных — руководитель Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Сейчас они находятся под арестом.