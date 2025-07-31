СК завершил расследование убийства 7-летней девочки фанаткой битцевского маньяка
Обложка © Telegram/ Следком
Следователи завершили расследование шокирующего преступления, совершённого 14-летней жительницей города Бердянска. Девушка обвиняется в убийстве 7-летней знакомой девочки. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.
Следственный комитет завершил расследование убийства 7-летней девочки. Видео © Telegram/ Следком
«16 мая 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя обвиняемая встретила 7-летнюю ранее знакомую девочку на улице и, решив её убить, предложила ей прогуляться в сторону лесополосы рядом с заводом Азовкабель. В ходе прогулки фигурантка нанесла малолетней несколько ударов молотком в область головы», — рассказали в СК.
Маленькая девочка скончалась от открытой черепно-мозговой травмы. В ходе предварительного следствия фигурантка полностью признала свою вину. Следственным комитетом собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Напомним, семилетнюю девочку жестоко убили в Бердянске Запорожской области. Убийцей оказалась 14-летняя школьница, фанатка битцевского маньяка — Александра Пичушкина. Подросток целенаправленно повторила его метод расправы. Кроме того, она оставила на месте преступления записку с признанием в любви к знаменитому убийце. Life.ru публиковал фото послания. Известно, что школьница признана полностью вменяемой.