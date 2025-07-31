СК завершил расследование убийства 7-летней девочки фанаткой битцевского маньяка

«16 мая 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя обвиняемая встретила 7-летнюю ранее знакомую девочку на улице и, решив её убить, предложила ей прогуляться в сторону лесополосы рядом с заводом Азовкабель. В ходе прогулки фигурантка нанесла малолетней несколько ударов молотком в область головы», — рассказали в СК.