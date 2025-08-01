Автору Mr. Freeman грозит новая уголовка из-за нарушений деятельности иноагента
На мультипликатора Мунтяна* составили протокол из-за деятельности иноагента
Павел Мунтян*. Обложка © Wikipedia.org / Greenmoon
Основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщают наши коллеги из «Постньюс» со ссылкой на данные Хорошёвского районного суда Москвы.
Правоохранительные органы составили протокол в связи с тем, что Мунтян* не предоставил требуемые сведения о себе. В случае признания виновным ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. При повторном привлечении по той же статье до конца года может быть возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Материалы в отношении Мунтяна* уже поступали в Хорошёвский суд в мае, но были возвращены Минюсту из-за процессуальных нарушений. В ведомстве не указали паспортные данные мультипликатора при первоначальном оформлении документов.
Напомним, первые проблемы с законом у Павла Мунтяна* начались зимой 2023 года, когда в его отношении составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Суд признал мультипликатора виновным, приговорил его к выплате штрафа в размере 40 000 рублей, а спустя несколько дней его объявили в розыск. В сентябре 2024 года Мунтяна* заочно приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии. В настоящее время он скрывается от российского правосудия за границей и объявлен в международный розыск.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.