Автору Mr. Freeman грозит новая уголовка из-за нарушений деятельности иноагента

Основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщают наши коллеги из « Постньюс » со ссылкой на данные Хорошёвского районного суда Москвы.

Правоохранительные органы составили протокол в связи с тем, что Мунтян* не предоставил требуемые сведения о себе. В случае признания виновным ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. При повторном привлечении по той же статье до конца года может быть возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).