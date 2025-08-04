Песков: Курс внешней политики РФ определяет президент Путин

В российском руководстве порой звучат жёсткие мнения о ситуации на мировой арене, в том числе от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, однако внешнюю политику государства определяет президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жёстко настроенные», — заявил Песков, отметив, что так было всегда.

Представитель Кремля добавил, что в России формулированием внешней политики занимается глава государства.