Песков: Курс внешней политики РФ определяет президент Путин
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В российском руководстве порой звучат жёсткие мнения о ситуации на мировой арене, в том числе от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, однако внешнюю политику государства определяет президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жёстко настроенные», — заявил Песков, отметив, что так было всегда.
Представитель Кремля добавил, что в России формулированием внешней политики занимается глава государства.
Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев активно публикует посты в социальных сетях, в том числе на иностранных языках. Его высказывания часто содержат резкую критику международных событий, особенно в адрес антироссийской политики западных стран. В последнее время заявления Медведева привлекают внимание американских политиков, включая президента США Дональда Трампа. Сам Трамп также известен как активный пользователь соцсетей, значительная часть его заявлений делается через его собственную платформу Truth Social.
Ранее хозяин Белого дома объявил о полной готовности США к ядерной войне, реагируя на предупреждение Дмитрия Медведева о риске прямого конфликта из-за его резкой риторики американского лидера. Обмен мнениями начался в соцсетях после того, как Трамп заявил о возможности сокращения 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Зампредседателя Совбеза РФ в ответ на угрозы напомнил о системе «Мёртвая рука». Затем американский президент направил две атомные подлодки в «соответствующие регионы», но их точное местонахождение не было раскрыто ни Белым домом, ни Пентагоном.