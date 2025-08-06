«Моё будущее убито»: Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как потеряла мужа в теракте

5 августа состоялся второй день судебного заседания по делу о террористов, которые устроили страшную расправу над людьми в здании концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. В ходе слушания были опрошены 14 потерпевших. Одна из пострадавших — Алина Виниченко — рассказала корреспонденту Life.ru подробности страшного происшествия, с какими последствиями ей пришлось столкнуться, а также о том, какое наказание, по её мнению, должно быть избрано для убийц.

Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как живёт после теракта. Видео © Life.ru

«Их надо сжечь. Чтобы не было повадно другим. Их надо заживо сжечь. У меня остались дети. Их судьба, их будущее сломлено. Моё будущее убито», — призналась женщина, добавив, что избавиться от последствий травмы не помогает даже работа с психологом и психиатром.

Пострадавшая рассказала, что потеряла после теракта мужа, с которым вместе пришла на концерт в тот роковой день. По словам собеседницы Life.ru, они оказались в самом эпицентре кровавой расправы, так как сидели в амфитеатре, а террористы шли мимо их ряда.

Виниченко вспомнила, что сразу после первых выстрелов они с супругом попытались укрыться на полу под сиденьями, а в перерывах между автоматными очередями попытались выбраться. Правда, муж уже был ранен, в него попала пуля и двигаться он не мог. Позднее женщине удалось выбраться через сцену, а тело мужчины так и осталось лежать в зале «Крокуса». В какой именно момент он погиб — до пожара или после — женщина я не знает.

После того как Алина оказалась на улице, она думала, как быть и что делать, так как всюду царила страшная паника и неразбериха. На такси она сумела добраться до дома, но ад не закончился, так как ей пришлось проходить через процедуры опознания, оформлять все документы, а теперь женщине — как и всем жертвам жуткого теракта — предстоят допросы и судебные тяжбы.

Следующее слушание состоится в пятницу — 8 августа — в 11:00 в здании Московского городского суда.

Напомним, 4 августа в Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу о теракте в «Крокус сити холле». Перед коллегией предстали 19 человек, которым предъявлены обвинения: четверо как непосредственные исполнители и 15 как пособники. Судебный процесс проходит в закрытом формате, что обусловлено секретностью материалов. Представителей прессы в зал не пустили. Из числа пособников восемь признали вину частично, тогда как семеро полностью отказались от признания. Все исполнители признали вину и выразили раскаяние. Фигуранты остаются под стражей в ожидании дальнейшего углублённого рассмотрения дела. Всем присутствующим на скамье обвинения был продлён арест на полгода.