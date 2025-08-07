Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 19:41

Лавров и Фидан обсудили украинский конфликт по телефону

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины», сообщила пресс-служба МИД РФ.

По итогам беседы стороны договорились поддерживать регулярные контакты. Другие детали обсуждения не уточняются.

Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского
Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

Ранее Сергей Лавров отметил, что переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине приносят пользу и дают результаты. По его словам, возобновление прямого диалога с нынешней американской администрацией соответствует нормам дипломатической практики, а его отсутствие при экс-президенте США Джо Байдене противоречило здравому смыслу.

Трамп сообщил о серьёзных переговорах по урегулированию на Украине
Трамп сообщил о серьёзных переговорах по урегулированию на Украине

Напомним, 23 июля прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной в формате закрытых консультаций. Перед началом основных обсуждений состоялась личная встреча глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. По итогам переговоров российский представитель выступил с официальным заявлением, полная видеозапись которого была опубликована на сайте Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar