Лавров и Фидан обсудили украинский конфликт по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

Ранее Сергей Лавров отметил, что переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине приносят пользу и дают результаты. По его словам, возобновление прямого диалога с нынешней американской администрацией соответствует нормам дипломатической практики, а его отсутствие при экс-президенте США Джо Байдене противоречило здравому смыслу.