«Прорыв в переговорах»: Политолог оценил готовность Трампа договориться с Путиным по Украине

В последнее время складывается ощущение, будто переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине затянулся из-за противоположных позиций сторон, обратил внимание политолог Алексей Малинин. По его словам, Киев настаивает на полном прекращении огня с последующими переговорами о завершении конфликта, тогда как Москва предлагает сначала договориться о том, как будет завершён конфликт, а уже потом — о прекращении огня.

Россия выдвигает такие условия, чтобы перемирие не стало передышкой для дальнейшего возобновления боевых действий с большей интенсивностью. При этом президент США Дональд Трамп, которому важно продемонстрировать эффективность своей миротворческой позиции, постоянно пытается оказывать давление как на Украину, так и на РФ. Однако в случае с нашей страной заявления американского лидера дают крайне ограниченный эффект.

Член экспертного клуба «Дигория» уверен, что Россия готова идти на компромиссы и хочет завершить конфликт, но при этом не собирается поддаваться на попытки диктовать нам условия. А у Трампа объективно мало инструментов прямого давления на Россию, поэтому он решил начать применять механизм вторичных санкций против двух мощных геополитических игроков — Индии и Китая.

Эксперт подчеркнул, что действия против союзников мотивированы борьбой с Россией и выходят за рамки конфликта на Украине. США используют этот конфликт как казус белли для пересмотра отношений с Индией и Китаем и для укрепления своего доминирования в этих регионах, хотя перспектива такого шага оценивается как невысокая. И тем не менее, с Трампом ещё можно договориться.