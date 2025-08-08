Челябинских медиков проверят после вызова к отравившимся чачей женщинам

В Челябинской области начато расследование в связи с вызовом бригады скорой помощи к женщинам, предположительно, отравившимся чачей, приобретённой на рынке в Сочи. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Уточняется, что две жительницы Челябинской области скончались после того, как выпили чачу с рынка в Сочи. Напиток привезла одна из погибших сестёр и угостила напитком вторую. Представительницы слабого пола вызывали скорую помощь, когда почувствовали себя плохо. Тем не менее у одной женщины всё списали на якобы паническую атаку, а у второй — на давление.