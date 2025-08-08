Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:44

Челябинских медиков проверят после вызова к отравившимся чачей женщинам

Обложка © Life.ru

В Челябинской области начато расследование в связи с вызовом бригады скорой помощи к женщинам, предположительно, отравившимся чачей, приобретённой на рынке в Сочи. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Уточняется, что две жительницы Челябинской области скончались после того, как выпили чачу с рынка в Сочи. Напиток привезла одна из погибших сестёр и угостила напитком вторую. Представительницы слабого пола вызывали скорую помощь, когда почувствовали себя плохо. Тем не менее у одной женщины всё списали на якобы паническую атаку, а у второй — на давление.

«Запрошена вся необходимая медицинская документация, включая данные, предоставленные фельдшерами скорой медицинской помощи, оказывавшими помощь», — указано в сообщении.

В настоящее время также тщательно изучаются действия медперсонала на предмет соответствия утверждённым стандартам оказания помощи. Дополнительно назначена токсикологическая экспертиза для определения точной природы инцидента.

Слепота, удушье и смерть: Стало известно, как чача бабули из Адлера убила 12 туристов
Напомним, 6 августа стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек. Правоохранители оперативно задержали торговавших ядовитым пойлом бабушку и внучку. 7 августа суд арестовал обеих на два месяца. А 8 августа выяснилось, что в Уфе женщина ослепла после употребления привезённой с курорта чачи.

