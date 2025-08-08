Президент США Дональд Трамп находится в очень сложном положении из-за тщетных попыток убедить ЕС и Украину согласиться на выполнение хотя бы минимальных требований России. Пока что Киев и Брюссель не идут на уступки Вашингтона. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, главная проблема Трампа заключается в отсутствии какого-либо конкретного плана по Украине. Единственный возможный сценарий разрешения конфликта изначально предполагал жёсткое подавление своих оппонентов через мирные соглашения и криминализацию поддержки Незалежной внутри США. Однако политик не пошёл по этому пути, несмотря на наличие возможностей. В результате он оказался втянутым в противостояние с ЕС и либеральной оппозицией США.

«И с точки зрения отношения с европейцами [Трамп] должен был как-то объявить, что Украина — это заговор против Америки. Это выход для него был», — уверен политолог.