«Заговор против Америки»: Раскрыто истинное отношение Трампа к Украине
Политолог Дробницкий: Трамп считает Украину заговором против США
Президент США Дональд Трамп находится в очень сложном положении из-за тщетных попыток убедить ЕС и Украину согласиться на выполнение хотя бы минимальных требований России. Пока что Киев и Брюссель не идут на уступки Вашингтона. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, главная проблема Трампа заключается в отсутствии какого-либо конкретного плана по Украине. Единственный возможный сценарий разрешения конфликта изначально предполагал жёсткое подавление своих оппонентов через мирные соглашения и криминализацию поддержки Незалежной внутри США. Однако политик не пошёл по этому пути, несмотря на наличие возможностей. В результате он оказался втянутым в противостояние с ЕС и либеральной оппозицией США.
«И с точки зрения отношения с европейцами [Трамп] должен был как-то объявить, что Украина — это заговор против Америки. Это выход для него был», — уверен политолог.
Собеседник «Царьграда» также подчеркнул, что на сегодняшний день ничего не происходит, потому что невозможно убедить ни Украину, ни Европу принять условия России. У Трампа уже нет таких возможностей, а те редкие шансы, которые у него были и которыми он мог воспользоваться, уже упущены.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической. А в Госдуме уже предсказали главные темы переговоров лидеров великих держав.