Пушков счёт нестандартным выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Пушков счёл, что выбор Аляски для встречи Путина и Трампа показывает её характер
Выбор Аляски для встречи президентов России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подчёркивает двусторонний характер переговоров. По словам члена конституционного комитета Совфеда Алексея Пушкова, это является «неожиданным и нестандартным».
«Аляска как место встречи не обсуждалась в СМИ — в отличие от ОАЭ или Стамбула. И главы России и США ещё никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», — напомнил он.
Кроме того, выбор США в качестве места встречи подчёркивает двусторонний, а не многосторонний характер саммита, каким он мог бы быть, если бы проводился в третьей стране. Пушков подчеркнул, что такой формат выдвигает на первый план прямой диалог между Москвой и Вашингтоном, а также роль лидеров этих двух стран в решении глобальных вопросов.
Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. Ушаков рассказал, что лидеры обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. В Кремле назвали решение провести саммит именно на той локации логичным шагом. В Госдуме увидели в этом символизм. А на Западе считают, что встреча президентов позволит добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.