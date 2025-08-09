Пушков счёт нестандартным выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Выбор Аляски для встречи президентов России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подчёркивает двусторонний характер переговоров. По словам члена конституционного комитета Совфеда Алексея Пушкова, это является «неожиданным и нестандартным».

«Аляска как место встречи не обсуждалась в СМИ — в отличие от ОАЭ или Стамбула. И главы России и США ещё никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», — напомнил он.