Российский лидер Владимир Путин лишил президента США Дональда Трампа альтернативы, вынудив его согласиться на сделку по Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в публикации в соцсети X.

Он напомнил о телефонном разговоре лидеров 12 февраля 2025 года, когда у Трампа ещё была возможность урегулировать конфликт. Однако американский президент выбрал стратегию конфронтации, что в итоге привело к провалу и укреплению позиций России.

«В течение шести месяцев Путин сохранял спокойствие и уравновешенность, пока Трамп выплескивал свой гнев и разочарование на российского лидера. Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня», — отметил Христофору.