Журналист Христофору: Путин не оставил Трампу выбора в сделке по Украине
Российский лидер Владимир Путин лишил президента США Дональда Трампа альтернативы, вынудив его согласиться на сделку по Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в публикации в соцсети X.
Он напомнил о телефонном разговоре лидеров 12 февраля 2025 года, когда у Трампа ещё была возможность урегулировать конфликт. Однако американский президент выбрал стратегию конфронтации, что в итоге привело к провалу и укреплению позиций России.
«В течение шести месяцев Путин сохранял спокойствие и уравновешенность, пока Трамп выплескивал свой гнев и разочарование на российского лидера. Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня», — отметил Христофору.
По словам журналиста, российские военные методично вели войну на истощение, уничтожая натовское вооружение и создавая предпосылки для решающего удара по украинской обороне. Он подчеркнул, что Путин действовал стратегически, понимая неизбежность возвращения США к переговорам, когда другие варианты исчерпают себя. В результате, как считает Христофору, Трампу пришлось вернуться к варианту сделки, который он отвергал ранее.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться 15 августа в штате Аляска. В Кремле выбор локации назвали логичным. Помощник главы РФ Юрий Ушаков уточнил, что президенты будут говорить о долгосрочном урегулировании украинского конфликта. В западных медиа предполагают, что на саммит может явиться и Владимир Зеленский. Кроме того, американские СМИ ожидают от встречи, которую уже называют исторической, настоящего прорыва.