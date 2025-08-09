Встреча Путина и Трампа
9 августа, 13:49

Назван стратегический расчёт Путина, который не оставил Трампу выбора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российский лидер Владимир Путин лишил президента США Дональда Трампа альтернативы, вынудив его согласиться на сделку по Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в публикации в соцсети X.

Он напомнил о телефонном разговоре лидеров 12 февраля 2025 года, когда у Трампа ещё была возможность урегулировать конфликт. Однако американский президент выбрал стратегию конфронтации, что в итоге привело к провалу и укреплению позиций России.

«В течение шести месяцев Путин сохранял спокойствие и уравновешенность, пока Трамп выплескивал свой гнев и разочарование на российского лидера. Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня»,отметил Христофору.

По словам журналиста, российские военные методично вели войну на истощение, уничтожая натовское вооружение и создавая предпосылки для решающего удара по украинской обороне. Он подчеркнул, что Путин действовал стратегически, понимая неизбежность возвращения США к переговорам, когда другие варианты исчерпают себя. В результате, как считает Христофору, Трампу пришлось вернуться к варианту сделки, который он отвергал ранее.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться 15 августа в штате Аляска. В Кремле выбор локации назвали логичным. Помощник главы РФ Юрий Ушаков уточнил, что президенты будут говорить о долгосрочном урегулировании украинского конфликта. В западных медиа предполагают, что на саммит может явиться и Владимир Зеленский. Кроме того, американские СМИ ожидают от встречи, которую уже называют исторической, настоящего прорыва.

Юрий Лысенко
