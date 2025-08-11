Глава РФПИ сделал обнадёживающее заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

Согласно заявлению спецпредставителя российского лидера по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева грядущие переговоры президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, приведут к миру. Своё мнение он высказал в публикации на странице в социальной сети X.