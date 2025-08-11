Глава РФПИ сделал обнадёживающее заявление в преддверии встречи Путина и Трампа
Дмитриев: Встреча Путина и Трампа принесёт надежду на мир и безопасность
Согласно заявлению спецпредставителя российского лидера по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева грядущие переговоры президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, приведут к миру. Своё мнение он высказал в публикации на странице в социальной сети X.
«Диалог между Путиным и Трампом принесёт надежду, мир и глобальную безопасность», — подчеркнул Дмитриев.
Он также выразил убеждение, что 15 августа лица «подстрекателей войны» не озарятся улыбкой.
Напомним, что Киев выражает резкое неприятие по поводу предстоящих российско-американских переговоров, назначенных на 15 августа на Аляске. Основной причиной недовольства является то, что в ходе встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут обсуждаться украинский вопрос и поиск решений для выхода из кризиса, при этом сама Украина не будет представлена. По сообщениям американских СМИ, приглашение Владимиру Зеленскому не было отправлено по настоянию президента РФ. Более того, участие европейских союзников Киева не ожидается. Однако российский лидер не исключил перспективы личной встречи с украинским политиком позднее.