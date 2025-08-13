Американские военные запустили с Аляски шар в сторону России в преддверии встречи Путина и Трампа
Обложка © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan McElderry
В преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа жители Аляски наблюдали в небе крупный серебристо-белый воздушный шар. Об этом сообщило издание Anchorage Daily News.
Согласно публикации, запуск шара был связан с масштабными военными учениями Arctic Edge 2025. Авторы материала указали, что объект двигался в направлении России. По их данным, местные жители увидели в небе необычное явление — большой шар серебристого оттенка с неопознанным грузом.
Представители Северного командования Вооружённых сил США пояснили, что в рамках учений отрабатываются методы обнаружения и перехвата крылатых ракет.
Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. По данным СМИ, главы государств встретятся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. В США предрекли прорыв на исторической встрече лидеров двух держав, а по данным Минобороны РФ, Киев готовит провокации для срыва саммита президентов.