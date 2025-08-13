Американские военные запустили с Аляски шар в сторону России в преддверии встречи Путина и Трампа

В преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа жители Аляски наблюдали в небе крупный серебристо-белый воздушный шар. Об этом сообщило издание Anchorage Daily News.

Согласно публикации, запуск шара был связан с масштабными военными учениями Arctic Edge 2025. Авторы материала указали, что объект двигался в направлении России. По их данным, местные жители увидели в небе необычное явление — большой шар серебристого оттенка с неопознанным грузом.