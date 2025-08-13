Пилоты Ан-24, при крушении которого погибли 48 человек, могли перепутать высоту
SHOT: Пилоты разбившегося под Тындой Ан-24 могли перепутать высоту
Место крушения. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Авиакатастрофа Ан-24 в Амурской области могла произойти из-за ошибки экипажа при расчёте высоты захода на посадку. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на предварительные данные расследования.
Кадры рокового полёта Ан-24. Видео © SHOT
Экипаж во время посадки ориентировался на давление по системе QNH (над уровнем моря). При этом высота по картам захода была указана по системе QFE (от уровня аэродрома), пояснили эксперты.
По предварительной информации, из-за этого самолёт находился на 500-600 метров ниже безопасной высоты. При выполнении разворота Ан-24 авиакомпании «Ангара» задел верхушки деревьев и рухнул.
Напомним, авиакатастрофа с участием Ан-24, летевшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, произошла 24 июля в Амурской области. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей, никто из них не выжил. В Амурской области и Хабаровском крае объявили траур по погибшим. В офисах владельца самолёта — авиакомпании «Ангара», прошли обыски.