Пилоты Ан-24, при крушении которого погибли 48 человек, могли перепутать высоту

Авиакатастрофа Ан-24 в Амурской области могла произойти из-за ошибки экипажа при расчёте высоты захода на посадку. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на предварительные данные расследования.

Кадры рокового полёта Ан-24. Видео © SHOT

Экипаж во время посадки ориентировался на давление по системе QNH (над уровнем моря). При этом высота по картам захода была указана по системе QFE (от уровня аэродрома), пояснили эксперты.