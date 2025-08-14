МАК: Отчёт по итогам крушения Ан-24 в Приамурье ещё готовится
Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает определять причины крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье. Комитет прокомментировал информацию о предварительном отчёте катастрофы, заявив, что данные о крушении находятся в процессе подготовки.
«Предварительный отчет ещё готовится», — приводит комментарий ведомства ТАСС.
В пресс-службе МАК добавили, что процесс подготовки отчёта занимает около месяца.
Ранее Life.ru писал, что авария Ан-24 в Амурской области могла произойти из-за ошибки экипажа. По предварительным данным, самолёт находился на высоте 500-600 метров ниже безопасного уровня.
Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 на маршруте Хабаровск — Благовещенск — Тында произошла 24 июля в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей, никто из них не выжил. В офисах владельца самолёта — авиакомпании «Ангара» — прошли обыски.