14 августа, 02:11

МАК: Отчёт по итогам крушения Ан-24 в Приамурье ещё готовится

Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает определять причины крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье. Комитет прокомментировал информацию о предварительном отчёте катастрофы, заявив, что данные о крушении находятся в процессе подготовки.

«Предварительный отчет ещё готовится»,приводит комментарий ведомства ТАСС.

В пресс-службе МАК добавили, что процесс подготовки отчёта занимает около месяца.

Ранее Life.ru писал, что авария Ан-24 в Амурской области могла произойти из-за ошибки экипажа. По предварительным данным, самолёт находился на высоте 500-600 метров ниже безопасного уровня.

Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 на маршруте Хабаровск — Благовещенск — Тында произошла 24 июля в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей, никто из них не выжил. В офисах владельца самолёта — авиакомпании «Ангара» — прошли обыски.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область
