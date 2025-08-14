МАК: Отчёт по итогам крушения Ан-24 в Приамурье ещё готовится

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает определять причины крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье. Комитет прокомментировал информацию о предварительном отчёте катастрофы, заявив, что данные о крушении находятся в процессе подготовки.

«Предварительный отчет ещё готовится», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

В пресс-службе МАК добавили, что процесс подготовки отчёта занимает около месяца.