В Ростове-на-Дону эвакуируют детский сад после удара дрона по жилому дому
В Ростове-на-Дону эвакуируют детский сад после удара украинского дрона по жилому дому. Как пишет Don Mash, выведено более 50 детей.
Последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Видео © Don Mash
Вся территория вокруг оцеплена, с обломками работают экстренные службы.
Напомним, утром 14 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону произошёл взрыв. Выяснилось, что ВСУ атаковали жилой дом дроном. В результате пострадало 13 человек, повреждено также несколько ближайших многоквартирных домов. Кроме того, ВСУ сегодня утром ударили по центру Белгорода (там трое пострадавших) и по аквапарку в курортном селе Херсонской области. В Госдуме считают, что Киев таким образом пытается выместить злость перед переговорами президентов РФ и США на Аляске.