Стало известно, как немецкий генерал помог России уничтожить украинские ракеты «Сапсан»
ЦГ: Генерал ФРГ Фройдинг выдал сроки изготовления украинских ракет Сапсан
Перед уничтожением украинских ракет «Сапсан» российские спецслужбы внимательно следили за производством оружия и причастными к этому процессу лицам. Фактически наши силовики в онлайн-режиме контролировали ситуацию. Об этом рассказ источник «Царьграда».
«Мы провели своими силами, так сказать, доразведку о местах расположения РЭБ и ПВО на объектах украинского ВПК и вычислили их дислокации», — подчеркнул источник.
Отмечается, что России в уничтожении вражеского оружия, сам того не подозревая, помог немецкий генерал Кристиан Фройдинг. Он случайно выдал сроки изготовления украинских ракет «Сапсан», а наши спецслужбы не упустили из внимания важнейшую информацию и не допустили, чтобы ракеты попали в руки ВСУ.
«Мы начали эту инициативу только в конце мая, но надеемся, что ВСУ получат ракеты большой дальности уже в конце июля», — сказал генерал-майор Бундесвера, спалив планы киевского режима.
Напомним, ВС РФ сорвали планы Украины бить по России ракетами «Сапсан». ФСБ сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов. Наши военные уничтожили ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Позже ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов. В свою очередь МО РФ показало видео заводов по производству ракет «Сапсан» после удара.