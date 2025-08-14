Перед уничтожением украинских ракет «Сапсан» российские спецслужбы внимательно следили за производством оружия и причастными к этому процессу лицам. Фактически наши силовики в онлайн-режиме контролировали ситуацию. Об этом рассказ источник «Царьграда».

«Мы провели своими силами, так сказать, доразведку о местах расположения РЭБ и ПВО на объектах украинского ВПК и вычислили их дислокации», — подчеркнул источник.

Отмечается, что России в уничтожении вражеского оружия, сам того не подозревая, помог немецкий генерал Кристиан Фройдинг. Он случайно выдал сроки изготовления украинских ракет «Сапсан», а наши спецслужбы не упустили из внимания важнейшую информацию и не допустили, чтобы ракеты попали в руки ВСУ.