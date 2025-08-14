Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 10:52

Стало известно, как немецкий генерал помог России уничтожить украинские ракеты «Сапсан»

ЦГ: Генерал ФРГ Фройдинг выдал сроки изготовления украинских ракет Сапсан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Перед уничтожением украинских ракет «Сапсан» российские спецслужбы внимательно следили за производством оружия и причастными к этому процессу лицам. Фактически наши силовики в онлайн-режиме контролировали ситуацию. Об этом рассказ источник «Царьграда».

«Мы провели своими силами, так сказать, доразведку о местах расположения РЭБ и ПВО на объектах украинского ВПК и вычислили их дислокации», — подчеркнул источник.

«‎За тобой ездила «семёрка‎»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»
«‎За тобой ездила «семёрка‎»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»

Отмечается, что России в уничтожении вражеского оружия, сам того не подозревая, помог немецкий генерал Кристиан Фройдинг. Он случайно выдал сроки изготовления украинских ракет «Сапсан», а наши спецслужбы не упустили из внимания важнейшую информацию и не допустили, чтобы ракеты попали в руки ВСУ.

«Мы начали эту инициативу только в конце мая, но надеемся, что ВСУ получат ракеты большой дальности уже в конце июля», — сказал генерал-майор Бундесвера, спалив планы киевского режима.

Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»
Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»

Напомним, ВС РФ сорвали планы Украины бить по России ракетами «Сапсан». ФСБ сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов. Наши военные уничтожили ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Позже ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов. В свою очередь МО РФ показало видео заводов по производству ракет «Сапсан» после удара.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
