Трамп обсудит с главой ЕК фон дер Ляйен итоги переговоров на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске свяжется с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует её (Урсулу фон дер Ляйен) по итогам (переговоров на Аляске), но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — отметила Подеста на брифинге в Брюсселе. По её словам, скорее всего, состоится телефонный разговор.
В Еврокомиссии подчеркнули, что фон дер Ляйен регулярно контактирует с европейскими лидерами, включая Зеленского. До аляскинской встречи она уже общалась по телефону с американским коллегой.
Напомним, что 13 августа Трамп переговорил с Зеленским, а также руководителями ключевых стран ЕС. Участники обсудили предстоящий саммит на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация США готовит трёхсторонние переговоры с Путиным, Трампом и Зеленским, которые могут состояться на следующей неделе. Позже появились варианты стран, куда смогут отправиться лидеры и экс-комик. Пока же весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Она состоится 15 августа на Аляске. Всё, что о ней известно — в материале Life.ru.