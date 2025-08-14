Трамп обсудит с главой ЕК фон дер Ляйен итоги переговоров на Аляске

Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске свяжется с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует её (Урсулу фон дер Ляйен) по итогам (переговоров на Аляске), но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — отметила Подеста на брифинге в Брюсселе. По её словам, скорее всего, состоится телефонный разговор.