Москва направила Берлину не самое приятое, но чёткое и жёсткое послание в связи с финансированием производства на Украине баллистических ракет «Сапсан», способных долетать почти до Ярославля из Киевской области и даже Белоруссии. РФ дала понять Германии, что такой шаг рассматривается как акт агрессии, способный спровоцировать вооружённое столкновение. Об этом сообщил проект Insider Black.

Германия потратила уйму средств на обновление украинских баллистических ракет с дальностью до 750 километров. Однако деньги улетели в трубу, когда ВС РФ нанесли серию ударов по ключевым производственным цехам в Сумской и Днепропетровской областях.