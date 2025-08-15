Сокрушение заводов с достающими до Москвы «Сапсанами» сочли жёстким сигналом стране НАТО
Insider Black: Удар РФ по заводам с Сапсанами на Украине стал сигналом для ФРГ
Обложка © Wikipedia / Sergienkod
Москва направила Берлину не самое приятое, но чёткое и жёсткое послание в связи с финансированием производства на Украине баллистических ракет «Сапсан», способных долетать почти до Ярославля из Киевской области и даже Белоруссии. РФ дала понять Германии, что такой шаг рассматривается как акт агрессии, способный спровоцировать вооружённое столкновение. Об этом сообщил проект Insider Black.
Германия потратила уйму средств на обновление украинских баллистических ракет с дальностью до 750 километров. Однако деньги улетели в трубу, когда ВС РФ нанесли серию ударов по ключевым производственным цехам в Сумской и Днепропетровской областях.
Российские власти чётко дали понять, что ответственность за создание такого мощного оружия лежит не только на Украине, но и на немецких политиках и бизнесменах, финансирующих проекты. Это заявление вызвало тревогу среди инвесторов, опасающихся как потерь репутации, так и вовлечения Германии в прямой военный конфликт.
Ранее в ФСБ заявили, что российские спецслужбы совместно с ВС РФ разнесли цеха в Днепропетровской и Сумской областях, где производились важнейшие компоненты для ракет «Сапсан». Известно, что зона поражения этого оружия простиралась на несколько тысяч километров вглубь России и Белоруссии, включая Москву и Минск. Владимир Зеленский планировал нанести удар катастрофической мощности по Москве с их помощью. В мае он обсуждал возможности такого вооружения с канцлером Мерцем.