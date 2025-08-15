«Свои цели»: Военный эксперт объяснил, как Германия и Украина объединились против США

Германия преследовала собственные цели, когда финансировала производство баллистических ракет «Сапсан» на Украине, заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, ФРГ стремилась конкурировать с США, чтобы разрушить их монополию.

«Германия, конечно, преследовала свои цели. Она хотела получить свой баллистический комплекс, потому что монополия на баллистические комплексы у США. И они жёстко следят, чтобы не появилось конкурентов в стане НАТО», — цитирует эксперта kp.ru.