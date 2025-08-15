«Свои цели»: Военный эксперт объяснил, как Германия и Украина объединились против США
Эксперт Леонков: Германия финансировала ракеты Сапсан для конкуренции с США
Германия преследовала собственные цели, когда финансировала производство баллистических ракет «Сапсан» на Украине, заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, ФРГ стремилась конкурировать с США, чтобы разрушить их монополию.
«Германия, конечно, преследовала свои цели. Она хотела получить свой баллистический комплекс, потому что монополия на баллистические комплексы у США. И они жёстко следят, чтобы не появилось конкурентов в стане НАТО», — цитирует эксперта kp.ru.
Он также подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что Берлин спонсировал Киев тайно. Кроме того, производство ракет «Сапсан» было распределено между несколькими заводами. В Павлограде создавали первую ступень и перерабатывали ракетное топливо, в Шостке занимались химической частью, а основное производство и финальную сборку вели на «Южмаше».
Напомним, ВС РФ сорвали планы Украины бить по России ракетами «Сапсан». ФСБ сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов. Наши военные уничтожили ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Позже ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов. В свою очередь МО РФ показало видео заводов по производству ракет «Сапсан» после удара.