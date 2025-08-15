На «Таурус» не похожи: Военный эксперт объяснил, откуда у Украины ракеты «Сапсан»
Военный эксперт Дандыкин: Украина использовала для ракет Сапсан наработки СССР
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Производимый на Украине «Сапсан» — это баллистическая ракета, в которой использованы советские наработки, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что к проекту была привлечена Германия, которая передавала определённые технологии и занималась финансированием.
При этом «Сапсан» нельзя считать похожим на немецкую крылатую ракету «Таурус». Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что разработка скорее напоминала российские «Искандеры». Для украинского оружия, по его словам, были заявлены высокая мощность и дальность поражения. Также было известно, что эти ракеты должны были нести сотни килограммов взрывчатки. Киев уже был готов к их поставкам в ВСУ.
«Но наши войска дождались нужного момента и ударили уже на финишной стадии. Массированный удар отбросил разработку этой ракеты на несколько лет», — заключил эксперт.
Напомним, ВС РФ сорвали планы Украины бить по России ракетами «Сапсан». ФСБ сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов. Наши военные уничтожили ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Позже ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов. В свою очередь МО РФ показало видео заводов по производству ракет «Сапсан» после удара.