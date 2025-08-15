На «Таурус» не похожи: Военный эксперт объяснил, откуда у Украины ракеты «Сапсан»

Производимый на Украине «Сапсан» — это баллистическая ракета, в которой использованы советские наработки, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что к проекту была привлечена Германия, которая передавала определённые технологии и занималась финансированием.

При этом «Сапсан» нельзя считать похожим на немецкую крылатую ракету «Таурус». Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что разработка скорее напоминала российские «Искандеры». Для украинского оружия, по его словам, были заявлены высокая мощность и дальность поражения. Также было известно, что эти ракеты должны были нести сотни килограммов взрывчатки. Киев уже был готов к их поставкам в ВСУ.