Трамп: США введут жёсткие санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил России жёсткими санкциями в случае срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолёта по пути на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

«Экономически жёсткие. Да, они будут очень тяжёлыми», — подчеркнул глава Штатов, отвечая на вопрос о возможных мерах давления.