15 августа, 13:14

Трамп: США введут жёсткие санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил России жёсткими санкциями в случае срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолёта по пути на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

«Экономически жёсткие. Да, они будут очень тяжёлыми», подчеркнул глава Штатов, отвечая на вопрос о возможных мерах давления.

Американский лидер отметил, что вводит санкции не ради собственных интересов, а для предотвращения человеческих жертв. Он добавил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, но считает необходимым участвовать в урегулировании международного кризиса.

Напомним, историческая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером начнётся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сперва главы государств пообщаются в формате тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся уже в составе делегаций. Ранее Life.ru публиковал имена высокопоставленных чиновников и дипломатов, которые будут представлять Россию и Соединённые Штаты. Американский президент уже вылетел на Аляску, где собирается лично и с максимальным почётом принять Владимира Путина.

Юрий Лысенко
