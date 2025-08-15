Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 14:43

Европейские лидеры нервно ждут переговоров Путина и Трампа на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Европейские политики с тревогой ожидают результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об охватившем лидеров ЕС смятении пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Европейские союзники, даже после того, как им удалось наладить отношения с президентом (США — Прим. Life.ru), будут нервно наблюдать за ситуацией, несмотря на публичные заверения в том, что они с Трампом на одной волне», — говорится в публикации.

Издание предполагает, что после саммита на украинского политика Владимира Зеленского могут усилить давление, чтобы склонить его к мирным переговорам. Аналитики не исключают, что переговоры двух президентов могут привести к изменению подходов к урегулированию конфликта.

«Америка не потянет»: Названы три причины, вынуждающие Трампа закончить конфликт на Украине

Напомним, переговоры президентов России и США на Аляске стартуют 15 августа в 22:00 по Москве. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу шагом к миру и сделал громкое заявление перед диалогом с Путиным. Он прибудет на Аляску первым, чтобы с почестями встретить российского лидера.

Анастасия Никонорова
