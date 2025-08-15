Европейские лидеры нервно ждут переговоров Путина и Трампа на Аляске

Европейские политики с тревогой ожидают результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об охватившем лидеров ЕС смятении пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Европейские союзники, даже после того, как им удалось наладить отношения с президентом (США — Прим. Life.ru), будут нервно наблюдать за ситуацией, несмотря на публичные заверения в том, что они с Трампом на одной волне», — говорится в публикации.