«Америка не потянет»: Названы три причины, вынуждающие Трампа закончить конфликт на Украине

У президента США Дональда Трампа сформировались личные и политические мотивы, вынуждающие его делать шаги к скорейшему завершению конфликта на Украине, полагает политолог Иван Мезюхо. В интервью «Царьграду» он выделил три причины, мотивирующие американского лидера.

Первая — имиджевая. Трамп стремится к получению Нобелевской премии мира. Данная цель при всей ироничности стала для хозяина Белого дома частью политической стратегии. Вторая причина — внутриполитическая. С момента инаугурации оппоненты, включая часть республиканцев, активно критикуют президента за отсутствие прогресса в вопросе Украины.

Выполнение предвыборных обещаний считается важным условием для укрепления позиций внутри страны, подчеркнул эксперт. Наконец, третья причина, по его словам, геополитическая, ведь США неизбежно придётся усиливать противостояние с Китаем.