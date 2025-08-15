Встреча Путина и Трампа
15 августа, 14:31

«Америка не потянет»: Названы три причины, вынуждающие Трампа закончить конфликт на Украине

Политолог Мезюхо: Трамп хочет закончить конфликт на Украине из-за критики в США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

У президента США Дональда Трампа сформировались личные и политические мотивы, вынуждающие его делать шаги к скорейшему завершению конфликта на Украине, полагает политолог Иван Мезюхо. В интервью «Царьграду» он выделил три причины, мотивирующие американского лидера.

Первая — имиджевая. Трамп стремится к получению Нобелевской премии мира. Данная цель при всей ироничности стала для хозяина Белого дома частью политической стратегии. Вторая причина — внутриполитическая. С момента инаугурации оппоненты, включая часть республиканцев, активно критикуют президента за отсутствие прогресса в вопросе Украины.

Песков: Вопрос Украины будет самым главным на переговорах Путина и Трампа
Выполнение предвыборных обещаний считается важным условием для укрепления позиций внутри страны, подчеркнул эксперт. Наконец, третья причина, по его словам, геополитическая, ведь США неизбежно придётся усиливать противостояние с Китаем.

«Конфликт на два фронта Америка не потянет. Ресурсы, которые сейчас уходят на поддержку Украины, Трамп хотел бы направить на сдерживание Пекина», — уверен политолог.

Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней
Урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем встречи президентов России и США на Аляске. Она начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Дональд Трамп уже назвал предстоящий саммит подготовкой к мирному соглашению. Кроме того, политик сделал ёмкое заявление перед беседой с Владимиром Путиным. К слову, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями. Хозяин Белого дома прибудет на Аляску первым и лично поприветствует российского коллегу.

Борис Эльфанд
