Flightradar24: Ту-214, на борту которого может быть Путин, приземлился на Аляске
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Самолёт, на борту которого может находиться президент России Владимир Путин, совершил посадку в Анкоридже. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Ту-214 приземлился на авиабазе Эльмендорф. За полётом борта наблюдали свыше 460 тысяч человек.
Напомним, что начало переговоров Владимира Путина с американским коллегой назначено на 22:30 по московскому времени. Глава Белого дома собирался оказать гостю максимально почётный приём и лично встретить его на аэродроме. Кроме того, он назвал президента России умным человеком и выразил надежду на успешные переговоры. В Кремле разделяют ожидания Трампа.