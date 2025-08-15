Встреча Путина и Трампа
15 августа, 17:52

Flightradar24: Ту-214, на борту которого может быть Путин, приземлился на Аляске

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Самолёт, на борту которого может находиться президент России Владимир Путин, совершил посадку в Анкоридже. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Ту-214 приземлился на авиабазе Эльмендорф. За полётом борта наблюдали свыше 460 тысяч человек.

Джей Ди Вэнс поделился ожиданиями от исторической встречи Путина и Трампа на Аляске
Напомним, что начало переговоров Владимира Путина с американским коллегой назначено на 22:30 по московскому времени. Глава Белого дома собирался оказать гостю максимально почётный приём и лично встретить его на аэродроме. Кроме того, он назвал президента России умным человеком и выразил надежду на успешные переговоры. В Кремле разделяют ожидания Трампа.

Юрий Лысенко
