Неожиданный шаг: Путин нарушил собственное правило ради Трампа
WSJ: Путин впервые за границей отказался от Ауруса в пользу лимузина Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин во время визита на Аляску нарушил многолетнюю традицию и воспользовался автомобилем американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает The Wall Street Journal, глава Белого дома лично предложил российскому коллеге доехать до места переговоров на своём Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») после их встречи на аэродроме в Анкоридже.
Отмечается, что во время поездки лидеры могли общаться без переводчика. Этот эпизод стал символическим жестом: Путин всегда передвигался за границей на российском «Аурусе», который сопровождал его и на этот раз.
Саммит начался с эффектного момента. Пока лидеры шли по красной дорожке, над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22. Примечательно, что переговоры прошли без вступительных речей на фоне баннера с американским слоганом «В погоне за миром».
Напомним, что исторические переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа 2025 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трёхчасовая встречала лидеров были посвящены поиску путей урегулирования украинского конфликта. Перед встречей российский президент сделал рабочую остановку в Магадане, где посетил предприятие «Омега Си» — крупнейшего производителя рыбьего жира с объёмом производства 2 200 тонн в год. В ходе визита Путин пообщался с юными хоккеистами, продемонстрировавшими ему свои навыки, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.