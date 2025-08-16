Неожиданный шаг: Путин нарушил собственное правило ради Трампа

Президент России Владимир Путин во время визита на Аляску нарушил многолетнюю традицию и воспользовался автомобилем американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает The Wall Street Journal, глава Белого дома лично предложил российскому коллеге доехать до места переговоров на своём Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») после их встречи на аэродроме в Анкоридже.

Отмечается, что во время поездки лидеры могли общаться без переводчика. Этот эпизод стал символическим жестом: Путин всегда передвигался за границей на российском «Аурусе», который сопровождал его и на этот раз.