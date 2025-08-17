Следствие завершено: Обвиняемые в убийстве генерала Кириллова останутся под стражей

Предварительное следствие в отношении Ахмаджона Курбонова*, Батухана Точиева* и Рамазана Падиева*, обвиняемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, завершено. Басманный суд Москвы продлил их содержание под стражей до 17 ноября 2025 года. Об этом сказано в судебных материалах Басманного районного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

«На данный момент выполнены соответствия ст. 215 УПК РФ (окончание предварительного следствия с обвинительным заключением) и ст. 216 УПК РФ (ознакомление потерпевшего или его представителя с материалами уголовного дела). Необходимо выполнить требования ст. 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)», — говорится в сообщении.

17 декабря 2024 года, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, Курбонов* дистанционно привёл в действие взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте, установленное на самокате. Из-за ранений оба военных погибли.

Следствие установило причастность Точиева* и Падиева* к подготовке теракта: они арендовали для Курбонова* комнату в хостеле в Московской области, где он должен был скрыться, и передавали деньги от иностранного куратора. Падиев* лично произвёл оплату, организовал видеосъемку помещения и передал Курбонова* ключи от укрытия.