Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва завода в Рязанской области

В Рязанской области продолжаются масштабные спасательные работы после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На трёх участках общей площадью три тысячи квадратных метров спасатели разобрали половину разрушенных конструкций. Кинологи завершили обследование всех помещений, психологи оказывают помощь пострадавшим.

По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек, 20 из них погибли.