Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва завода в Рязанской области
ЧП в Рязанской области. Обложка © МЧС России
В Рязанской области продолжаются масштабные спасательные работы после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
На трёх участках общей площадью три тысячи квадратных метров спасатели разобрали половину разрушенных конструкций. Кинологи завершили обследование всех помещений, психологи оказывают помощь пострадавшим.
По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек, 20 из них погибли.
На данный момент задействованы все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, 15 августа на предприятии «Эластик», находящемся в посёлке городского типа Лесной Шиловского районе Рязанской области, произошёл мощный взрыв в одном из производственных помещений. По предварительным данным, причиной инцидента стала детонация боеприпаса, случившаяся в процессе проведения работ. Следственный комитет приступил к изучению обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело. Это уже второе крупное ЧП на «Эластике» за последние четыре года.