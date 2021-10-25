13 гробов и сотни скорбящих: Опубликованы пронзительные кадры прощания с рабочими, погибшими при взрыве под Рязанью
Трагедия на заводе "Эластик" глубоко потрясла посёлок Лесной, ведь почти каждый погибший приходился кому-то другом, родственником или соседом. Проститься с рабочими сегодня пришли сотни человек.
Кадр из видео © LIFE
В посёлке Лесной Рязанской области похоронили рабочих, которые погибли при взрыве в пороховом цехе на заводе "Эластик". Трагедия унесли жизни 17 человек. Тела 13 из них сегодня привезли на площадь перед местным Домом культуры, чтобы все делающие могли с ними проститься. Для Лесного, население которого составляет всего 7 тысяч человек, произошедшее на заводе — это большое личное горе, поскольку почти каждый погибший приходился кому-то другом, родственником или соседом.
Пронзительные кадры прощания с рабочими, погибшими при взрыве под Рязанью
Видео © LIFE
По распоряжению губернатора региона Николая Любимова, сегодня в Рязанской области были отменены все развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги из-за траура по погибшим. Сам Любимов тоже присутствовал на прощании с рабочими. Губернатор выразил глубокие соболезнования каждой семье, потерявшей родственников, и пообещал, что региональное правительство окажет им всю возможную помощь и поддержку.
Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе произошёл утром 22 октября, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 погибли на месте, ещё один был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела и скончался в больнице. Лайф публиковал список погибших и видео с моментом взрыва.
На данным момент по делу о взрыве задержаны два человека. Учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и её генеральный директор Сергей Нистраткин пробудут под стражей до 22 декабря 2021 года.
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