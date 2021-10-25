В посёлке Лесной Рязанской области похоронили рабочих, которые погибли при взрыве в пороховом цехе на заводе "Эластик". Трагедия унесли жизни 17 человек. Тела 13 из них сегодня привезли на площадь перед местным Домом культуры, чтобы все делающие могли с ними проститься. Для Лесного, население которого составляет всего 7 тысяч человек, произошедшее на заводе — это большое личное горе, поскольку почти каждый погибший приходился кому-то другом, родственником или соседом.