18 августа, 12:02

Число жертв пожара на заводе в Рязанской области возросло до 23 человек

Количество погибших в результате пожара на заводе в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Общее число погибших увеличилось до 23 человек», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Специалисты отмечают, что кинологические расчёты завершили обследование всех помещений. Сотрудники оказывают экстренную помощь пострадавшим, количество которых составляет 154 человека.

Кадры с места ЧП. Видео © МЧС России

По последним данным, в результате масштабного пожара в производственном цеху число погибших увеличилось до 23 человек, включая одного скончавшегося в медицинском учреждении. Спасательные подразделения продолжают работу на трёх основных участках общей площадью 3 тысячи квадратных метров, где уже разобрано 50% разрушенных конструкций.

Оперативный штаб на месте ЧП координирует работу более 200 спасателей и 50 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется разбору завалов в наиболее пострадавших секциях здания, где сохраняется вероятность обнаружения людей.

Пострадавшие и семьи погибших на заводе в Рязанской области получат выплаты
15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело.

Обложка © МЧС России

