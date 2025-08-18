Число жертв пожара на заводе в Рязанской области возросло до 23 человек

Количество погибших в результате пожара на заводе в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Общее число погибших увеличилось до 23 человек», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Специалисты отмечают, что кинологические расчёты завершили обследование всех помещений. Сотрудники оказывают экстренную помощь пострадавшим, количество которых составляет 154 человека.

Кадры с места ЧП. Видео © МЧС России

По последним данным, в результате масштабного пожара в производственном цеху число погибших увеличилось до 23 человек, включая одного скончавшегося в медицинском учреждении. Спасательные подразделения продолжают работу на трёх основных участках общей площадью 3 тысячи квадратных метров, где уже разобрано 50% разрушенных конструкций.