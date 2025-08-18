Число жертв пожара на заводе в Рязанской области возросло до 23 человек
Количество погибших в результате пожара на заводе в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Общее число погибших увеличилось до 23 человек», — говорится в официальном сообщении МЧС.
Специалисты отмечают, что кинологические расчёты завершили обследование всех помещений. Сотрудники оказывают экстренную помощь пострадавшим, количество которых составляет 154 человека.
Кадры с места ЧП. Видео © МЧС России
По последним данным, в результате масштабного пожара в производственном цеху число погибших увеличилось до 23 человек, включая одного скончавшегося в медицинском учреждении. Спасательные подразделения продолжают работу на трёх основных участках общей площадью 3 тысячи квадратных метров, где уже разобрано 50% разрушенных конструкций.
Оперативный штаб на месте ЧП координирует работу более 200 спасателей и 50 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется разбору завалов в наиболее пострадавших секциях здания, где сохраняется вероятность обнаружения людей.
15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело.
Обложка © МЧС России