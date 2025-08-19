Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 09:59

«‎Это большое дело!» Рубио обрадовала позиция Путина по встрече с Зеленским

Рубио: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин дал понять о своей готовности встретиться лично с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Fox News сообщил сенатор Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США.

«Президент [США Дональд Трамп] предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать для них такую встречу. <...> Но уже сам факт, что Путин говорит: «Хорошо, я встречусь с Зеленским», — это большое дело», — заметил Рубио.

Потенциальная встреча Путина и Зеленского является значимым шагом, но вовсе не стоит ожидать быстрого завершения конфликта. На данный момент главной целью является возобновление прямого диалога, который был прерван на протяжении последних трёх с половиной лет.

Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского
Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча президента США с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил переговоры, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах беседы. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, разговор носил конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. По сведениям СМИ, переговоры могут пройти в Риме, Будапеште или Женеве.

Наталья Афонина
