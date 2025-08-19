«‎Это большое дело!» Рубио обрадовала позиция Путина по встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин дал понять о своей готовности встретиться лично с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Fox News сообщил сенатор Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США.

«Президент [США Дональд Трамп] предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать для них такую встречу. <...> Но уже сам факт, что Путин говорит: «Хорошо, я встречусь с Зеленским», — это большое дело», — заметил Рубио.