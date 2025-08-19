Путин сорвал ловушку Трампа на Аляске с «хуком справа»
Sohu: Трамп готовил западню для Путина, но сам попал в нокаут
США рассчитывали превратить саммит на Аляске в дипломатическую ловушку для Владимира Путина, однако Кремль нанес неожиданный контрудар, утверждают аналитики китайского издания Sohu.
По их данным, внешне встреча российского и американского лидеров проходила по протоколу: почетный прием, красная дорожка, формальные церемонии. Но за кулисами Вашингтон предпринял попытку давления. В день переговоров стартовали масштабные военные учения «Полярный кинжал» с участием флота, авиации, спецназа и других подразделений США.
Инициатива Дональда Трампа, как отмечает Sohu, была направлена на то, чтобы психологически дестабилизировать Путина и поставить его в невыгодное положение. Однако российский ответ оказался куда более весомым. Москва провела испытания новейшей ракеты «Буревестник», которая, по словам экспертов, вызывает панику на Западе.
Этот шаг китайские обозреватели сравнили с «хуком справа», который обернул американскую «ловушку» против самих США.
Напомним, саммит Трампа и Путина прошёл 15 августа в Анкоридже на Аляске. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу президентов. В свою очередь Трамп поддержал план Путина по Донбассу. По его словам, российский лидер согласился на гарантии безопасности для Киева. Кроме того, Путин отметил усилия Трампа в поиске способов урегулирования конфликта на Украине.