Путин сорвал ловушку Трампа на Аляске с «хуком справа»

США рассчитывали превратить саммит на Аляске в дипломатическую ловушку для Владимира Путина, однако Кремль нанес неожиданный контрудар, утверждают аналитики китайского издания Sohu.

По их данным, внешне встреча российского и американского лидеров проходила по протоколу: почетный прием, красная дорожка, формальные церемонии. Но за кулисами Вашингтон предпринял попытку давления. В день переговоров стартовали масштабные военные учения «Полярный кинжал» с участием флота, авиации, спецназа и других подразделений США.

Инициатива Дональда Трампа, как отмечает Sohu, была направлена на то, чтобы психологически дестабилизировать Путина и поставить его в невыгодное положение. Однако российский ответ оказался куда более весомым. Москва провела испытания новейшей ракеты «Буревестник», которая, по словам экспертов, вызывает панику на Западе.