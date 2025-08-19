Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 10:19

Путин сорвал ловушку Трампа на Аляске с «хуком справа»

Sohu: Трамп готовил западню для Путина, но сам попал в нокаут

Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

США рассчитывали превратить саммит на Аляске в дипломатическую ловушку для Владимира Путина, однако Кремль нанес неожиданный контрудар, утверждают аналитики китайского издания Sohu.

По их данным, внешне встреча российского и американского лидеров проходила по протоколу: почетный прием, красная дорожка, формальные церемонии. Но за кулисами Вашингтон предпринял попытку давления. В день переговоров стартовали масштабные военные учения «Полярный кинжал» с участием флота, авиации, спецназа и других подразделений США.

Инициатива Дональда Трампа, как отмечает Sohu, была направлена на то, чтобы психологически дестабилизировать Путина и поставить его в невыгодное положение. Однако российский ответ оказался куда более весомым. Москва провела испытания новейшей ракеты «Буревестник», которая, по словам экспертов, вызывает панику на Западе.

Этот шаг китайские обозреватели сравнили с «хуком справа», который обернул американскую «ловушку» против самих США.

Без красной дорожки и небесных шоу: В США отметили разницу в приёме Путина и Зеленского у Трампа
Без красной дорожки и небесных шоу: В США отметили разницу в приёме Путина и Зеленского у Трампа

Напомним, саммит Трампа и Путина прошёл 15 августа в Анкоридже на Аляске. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу президентов. В свою очередь Трамп поддержал план Путина по Донбассу. По его словам, российский лидер согласился на гарантии безопасности для Киева. Кроме того, Путин отметил усилия Трампа в поиске способов урегулирования конфликта на Украине.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar