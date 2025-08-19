Киевский главарь Владимир Зеленский в ходе переговоров в Вашингтоне продемонстрировал готовность идти на уступки в урегулировании конфликта, однако заплатил за эту возможность высокую политическую цену. К такому выводу пришло итальянское издание Stampa, проанализировавшее поведение экс-комика во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В материале подчёркивается, что он не проявлял никакой реакции даже тогда, когда американский лидер затрагивал тему территориального обмена.

«Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения», — констатирует Stampa.