«Заплатил высокую цену»: В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме
Stampa: Зеленский научился идти на компромисс в урегулировании по Украине
Киевский главарь Владимир Зеленский в ходе переговоров в Вашингтоне продемонстрировал готовность идти на уступки в урегулировании конфликта, однако заплатил за эту возможность высокую политическую цену. К такому выводу пришло итальянское издание Stampa, проанализировавшее поведение экс-комика во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В материале подчёркивается, что он не проявлял никакой реакции даже тогда, когда американский лидер затрагивал тему территориального обмена.
«Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения», — констатирует Stampa.
Издание обратило особое внимание на то, что во время встречи глава украинского государства благодарил своего американского коллегу буквально каждые десять секунд по любому поводу. В числе таких поводов газета упомянула и карту, развешанную Трампом, которая, по оценке журналистов, является для Украины зловещим напоминанием.
18 августа текущего года в Вашингтоне состоялось знаковое событие — Белый дом принял у себя Владимира Зеленского, а также ряд европейских лидеров. В ходе этой встречи президент США Дональд Трамп, по всей видимости, стремясь к всестороннему пониманию ситуации, прервал обсуждение, чтобы связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Целью звонка было информирование о ходе и предварительных итогах беседы с украинской стороной. Отмечается, что состоявшийся между американским и российским лидерами диалог был продуктивным и отличался прямотой. По завершении саммита в американской столице Трамп объявил о начале подготовительных шагов для организации будущей встречи между Путиным и Зеленским. Сам же экс-комик, в свою очередь, ранее уже акцентировал внимание на том, что для ведения переговоров с Российской Федерацией Украине не требуется предварительное установление режима прекращения огня.