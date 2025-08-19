«Под прицелом»: В Госдуме раскрыли судьбу иностранных войск на Украине

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не принесли должного результата, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также обратил внимание, что в ходе встречи в Вашингтоне лидеры ЕС допускали воинствующие заявления, направленные против России.

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон пытается стать неформальным лидером ЕС. Все смотрят на него, а он пытается казаться воинственным, сильным, но ему не верят. Тем не менее к таким словам нужно относиться серьёзно, это покушение на основы безопасности России», — заявил парламентарий.

Тем не менее, по его словам, наша страна выступает против размещения иностранных войск на территории Украины. Более того, они станут для России законной целью даже после завершения СВО.