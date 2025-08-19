«Под прицелом»: В Госдуме раскрыли судьбу иностранных войск на Украине
Депутат Колесник назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС РФ
Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не принесли должного результата, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также обратил внимание, что в ходе встречи в Вашингтоне лидеры ЕС допускали воинствующие заявления, направленные против России.
«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон пытается стать неформальным лидером ЕС. Все смотрят на него, а он пытается казаться воинственным, сильным, но ему не верят. Тем не менее к таким словам нужно относиться серьёзно, это покушение на основы безопасности России», — заявил парламентарий.
Тем не менее, по его словам, наша страна выступает против размещения иностранных войск на территории Украины. Более того, они станут для России законной целью даже после завершения СВО.
«Это России решать, кто будет на территории Украины, а кто не будет. Сначала украинский конфликт должен закончиться, а потом мы посмотрим. Иностранные войска станут законной военной целью, будут находиться под прицелом», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Ранее президент США Дональд Ранее Трамп исключил отправку американских войск на Украину при своём президентстве. Кроме того, он назвал Россию мощной военной державой. Также американский лидер похоронил надежды Украины стать членом НАТО и поставил точку в вопросе возвращения Крыма.