Регион
20 августа, 07:35

СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны Попова

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Завершён этап следственных действий по уголовному делу в отношении экс-заместителя министра обороны Павла Попова. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ему предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Павел Попов совместно с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым организовал хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Предполагается, что они вносили в документы заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах на территории военно-патриотического парка, чем нанесли значительный ущерб Министерству обороны.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что с 2014 по 2024 год Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятку, превышающую 45 миллионов рублей. По данным следствия, эти деньги были переданы за общее покровительство и содействие в проведении строительных работ.

Также в материалах дела фигурирует эпизод, связанный с незаконным трудоустройством и освобождением от служебных обязанностей сотрудников парка «Патриот» в 2020–2024 годах. В результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Петренко добавила, что в целях обеспечения возможного штрафа и имущественных взысканий на имущество обвиняемого был наложен арест. Его общая стоимость оценивается свыше 100 миллионов рублей. Помимо этого, у Попова в ходе обысков было изъято незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Ранее по этому же делу были осуждены и приговорены Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов. Они получили шесть и пять лет колонии соответственно.

Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Life.ru сообщал, что Попов, задержанный в августе прошлого года, обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Если суд признает его виновным, Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.

