СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны Попова

Завершён этап следственных действий по уголовному делу в отношении экс-заместителя министра обороны Павла Попова. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ему предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Павел Попов совместно с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым организовал хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Предполагается, что они вносили в документы заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах на территории военно-патриотического парка, чем нанесли значительный ущерб Министерству обороны.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что с 2014 по 2024 год Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятку, превышающую 45 миллионов рублей. По данным следствия, эти деньги были переданы за общее покровительство и содействие в проведении строительных работ.

Также в материалах дела фигурирует эпизод, связанный с незаконным трудоустройством и освобождением от служебных обязанностей сотрудников парка «Патриот» в 2020–2024 годах. В результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Петренко добавила, что в целях обеспечения возможного штрафа и имущественных взысканий на имущество обвиняемого был наложен арест. Его общая стоимость оценивается свыше 100 миллионов рублей. Помимо этого, у Попова в ходе обысков было изъято незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.