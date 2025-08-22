Выписали спустя полгода: Появились фото мальчика из Сочи, лицо которого растерзали хаски
Пострадавшего от нападения хаски в Сочи мальчика выписали из РДКБ в Москве
Врачи из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве успешно завершили сложный многоэтапный хирургический курс лечения 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения хаски в феврале. Медики почти полгода работали над восстановлением его лица, проведя операции по реконструкции носа, щёк и слизистой оболочки рта.
Валя с папой выписываются из больницы. Видео © Telegram / Российская детская клиническая больница
«Валю выписали домой в стабильном состоянии. Следующий этап, который будет включать реконструкцию верхней губы и носогубного треугольника, предстоит начать через несколько месяцев. За это время у ребёнка должны окончательно созреть ткани, необходимые для дальнейшего использования в рамках реконструкции. Мы ждём Валю на госпитализацию в январе», — сообщил завотделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.
Валентин Королёв, отец мальчика, выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы. Семья провела в РДКБ около полугода, за это время ребёнку сделали пять сложных операций по реконструкции лица, включая начальные этапы восстановления носа. Королёв отметил, что они возвращаются домой, но планируют вернуться в больницу после Нового года для продолжения лечения. Он также упомянул, что его сын успел закончить третий класс и перейти в четвёртый во время пребывания на лечении.
Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски выгрызли школьнику лицо. В критическом состоянии его доставили в местную больницу, а затем в Москву. В начале марта ребёнок очнулся и начал разговаривать. Близкие говорят, что он идёт на поправку. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на улицу. Хозяину собак назначили наказание.
Обложка © Telegram / Российская детская клиническая больница