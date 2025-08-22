Выписали спустя полгода: Появились фото мальчика из Сочи, лицо которого растерзали хаски

«Валю выписали домой в стабильном состоянии. Следующий этап, который будет включать реконструкцию верхней губы и носогубного треугольника, предстоит начать через несколько месяцев. За это время у ребёнка должны окончательно созреть ткани, необходимые для дальнейшего использования в рамках реконструкции. Мы ждём Валю на госпитализацию в январе», — сообщил завотделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.

Валентин Королёв, отец мальчика, выразил благодарность всему медицинскому персоналу больницы. Семья провела в РДКБ около полугода, за это время ребёнку сделали пять сложных операций по реконструкции лица, включая начальные этапы восстановления носа. Королёв отметил, что они возвращаются домой, но планируют вернуться в больницу после Нового года для продолжения лечения. Он также упомянул, что его сын успел закончить третий класс и перейти в четвёртый во время пребывания на лечении.