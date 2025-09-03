Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 15:03

Альпинист, заблудившийся на хребте Аибга, мог скончаться от холода

Mash: У пропавшего на хребте Аибга альпиниста минимальные шансы выжить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Mountain Photo

Потерявшийся на хребте Аибга в Краснодарском крае альпинист имеет крайне невысокие шансы на спасение. На момент проведения поисков он уже провёл четвёртую ночь в холодных горных условиях, не имея при себе спального мешка, запасов воды и пищи, пишет Mash.

В течение дня спасательный отряд «Кубаньспас» вёл обследование участка Гребень Подково — масштабного горного массива, изобилующего скальными образованиями и опасными обрывами. Накануне и днём ранее специалисты осматривали территорию между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Подкова и Красная Скала, чья высота превышает 1700 метров. В операциях было задействовано 21 человек и четыре единицы спецтехники. Однако никаких следов 58-летнего Сергея Мельникова обнаружить не удалось — ни остатков костра, ни элементов одежды.

Ситуацию серьёзно осложняют погодные условия: в районе Красной Поляны наблюдается низкая облачность, периодически моросит дождь, и подобная погода, по прогнозам, сохранится на несколько дней вперед.

Сообщается, что хотя Сергей и не жаловался на самочувствие перед выходом, у него всё же имелись определённые проблемы со здоровьем.

«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной
«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной

Напомним, что 58-летний альпинист сам работал гидом. Вместе с туристами он отправился на Черничную тропу. Однако уже через сутки его спутники вернулись в Красную Поляну без гида, объяснив, что тот из-за усталости не смог продолжить спуск.

До этого 12 августа россиянка Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Накануне, 2 сентября, к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена.

Полина Никифорова
