Альпинист, заблудившийся на хребте Аибга, мог скончаться от холода

Потерявшийся на хребте Аибга в Краснодарском крае альпинист имеет крайне невысокие шансы на спасение. На момент проведения поисков он уже провёл четвёртую ночь в холодных горных условиях, не имея при себе спального мешка, запасов воды и пищи, пишет Mash.

В течение дня спасательный отряд «Кубаньспас» вёл обследование участка Гребень Подково — масштабного горного массива, изобилующего скальными образованиями и опасными обрывами. Накануне и днём ранее специалисты осматривали территорию между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Подкова и Красная Скала, чья высота превышает 1700 метров. В операциях было задействовано 21 человек и четыре единицы спецтехники. Однако никаких следов 58-летнего Сергея Мельникова обнаружить не удалось — ни остатков костра, ни элементов одежды.

Ситуацию серьёзно осложняют погодные условия: в районе Красной Поляны наблюдается низкая облачность, периодически моросит дождь, и подобная погода, по прогнозам, сохранится на несколько дней вперед.

Сообщается, что хотя Сергей и не жаловался на самочувствие перед выходом, у него всё же имелись определённые проблемы со здоровьем.