Президент России Владимир Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы.

«Я занят текущей работой. Стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы», — сказал глава государства по итогам визита в Китай.

Ранее Путин посетил парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. По его словам, мероприятие прошло блестяще. Кроме того, сегодня российский лидер успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств.