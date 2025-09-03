Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:01

Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы.

«Я занят текущей работой. Стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы», — сказал глава государства по итогам визита в Китай.

Путин подвёл итоги четырёхдневного визита в Китай
Путин подвёл итоги четырёхдневного визита в Китай

Ранее Путин посетил парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. По его словам, мероприятие прошло блестяще. Кроме того, сегодня российский лидер успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar