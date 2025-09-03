Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы
Президент России Владимир Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы.
«Я занят текущей работой. Стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы», — сказал глава государства по итогам визита в Китай.
Ранее Путин посетил парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. По его словам, мероприятие прошло блестяще. Кроме того, сегодня российский лидер успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств.